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В Белоруссии представили первый отечественный электромобиль

00:32, 11.09.2022
В Белоруссии представили первый отечественный электромобиль
Фото: Минэнерго Белоруссии

Академия наук Белоруссии представила первый спортивный электромобиль, большая часть электроники в котором — отечественного производства, сообщили в Минэнерго страны.

Начальник научно-инжинирингового центра Объединенного института машиностроения НАН Александр Белевич рассказал, что весит авто более тонны. При этом большинство электроники в электромобиле, в том числе система управления — собственного производства.

— Пока электромобиль достигает максимальной скорости за 6 секунд, но наша целевая задача сократить это время до 4 секунд, — отметил он.
Фото: Минэнерго Белоруссии

Ранее Владимир Путин заявлял, что важно углублять интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства на фоне тотальной санкционной войны, которую развязали страны Запада.

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Илина Хакимова
Технологии

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