В Казани жители нескольких многоквартирных домов остались без горячей воды — видео

В Казани жители многоквартирных домов по улице Амирхана остались без горячей воды. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Об отключении горячей воды в связи с работами они узнали от ТСЖ, которое сообщило об этом в чате в одном из мессенджеров. Отмечается, что горячей воды не будет с 8 по 24 сентября.

Коммунальщики отмечают, что отключение горячей воды — это плановый и ежегодный процесс, поскольку им надо проверить, что опресованные летом трубы выдержат давление. Инженеры успокаивают, что такие работы в среднем длятся день-два.

В мэрии ранее сообщали сроки отключения горячего водоснабжения на сентябрь в жилых домах Казани, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети).



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Татьяна Леухина