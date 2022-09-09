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В Татарстане с понедельника ограничат движение по мосту через реку Кама

21:59, 09.09.2022
В Татарстане с понедельника ограничат движение по мосту через реку Кама
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с 12 сентября закроют движение по низовому пролету моста через реку Кама. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Там будут вестись работы по восстановлению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия низового пролета моста по сооружениям Нижнекамской ГЭС в Челнах.

Фото: Максим Кокунин

При производстве работ движение организуют по верховому пролету моста. Ограничения продлятся до 3 октября.

В Казани сегодня продлили движение по улице Волгоградской до 25 сентября. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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