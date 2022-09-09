В Татарстане утвердили экологические характеристики для городских автобусов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана утвердило требования к экологическим характеристикам транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, а также городского наземного электрического транспорта. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, теперь данные категории транспорта относятся к экологическому классу 4 и выше.

Начальнику отдела автомобильного транспорта Марии Захватовой необходимо направить данный приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции. Вместе с этим приказ от 18 июля 2016 года признается утратившим силу. Контроль за исполнением возложен на начальника Управления транспорта.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В следующем году на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014—2025 годы» планируют направить 69,5 миллиарда рублей. Из этой суммы более 31,6 миллиарда — средства регионального бюджета.

На 2024 год вложения в программу оцениваются почти в 69,9 миллиарда рублей. В 2025 году в нее планируют вложить 28,9 миллиарда рублей.

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию программы в 2014—2025 годы составляет более 681,5 миллиарда рублей, следует из постановления кабмина Татарстана о внесении в нее изменений. На 2022-й предусмотрено почти 90,7 миллиарда рублей.

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Максим Кокунин