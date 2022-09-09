Прокуратура Татарстана утвердила обвинение против бывшего директора «ТЭК «Скорпион-Логистик»

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Транспортная экспедиционная компания «Скорпион-Логистик». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в период с марта 2014 года по июнь 2015 года он, являясь руководителем ООО «ТЭК «Скорпион-Логистик», организовал вывод активов в подконтрольную ему фирму ООО «Скорпион-Авто», умышленно ухудшив имущественное положение компании.

В результате предприятие оказалось неспособным удовлетворить требования кредиторов на сумму более 43 млн рублей и было признано банкротом.

Свою вину подсудимый не признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время дело будет направлено в Набережночелнинский суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в августе прокуратура Татарстана также утвердила обвинительное заключение против 55-летнего и 61-летнего руководителей ООО «Поликом» — их обвинили в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).



Следствие считает, что с мая 2017 года по март 2020 года фигуранты, будучи на должностях генерального и финансового директоров, вывели со счетов предприятия более 14,5 млн рублей. Действия обвиняемых повлекли банкротство юридического лица и неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов на сумму более 5 млн рублей.

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Максим Кокунин