В Татарстане руководителей обвинили в выводе со счетов предприятия 14,5 млн рублей

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение против 55-летнего и 61-летнего руководителей ООО «Поликом» — их обвинили в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Следствие считает, что с мая 2017 года по март 2020 года фигуранты, будучи на должностях генерального и финансового директоров, вывели со счетов предприятия более 14,5 млн рублей. Действия обвиняемых повлекли банкротство юридического лица и неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов на сумму более 5 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Вину подсудимые признали частично. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд города Казани.

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Маргарита Головатенко