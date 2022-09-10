Выступление экс-солистки группы «Тутси» на 95-летии Лаишево оценили выше номеров звезд на Дне города в Казани

Фото: скриншот (на фото Анастасия Крайнова)

Почти 1,6 миллиона за выступление

Сегодня в Лаишево на Дне города выступит экс-солистка российской поп-группы «Тутси» Анастасия Крайнова. За это она получила 1,578 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Анастасия Крайнова выступала в составе «Тутси» с самого основания группы — с 2004-го по 2009-й год. После распада коллектива она начала сольную карьеру. Спустя десять лет после роспуска, группа воссоединилась в прежнем составе, но без Анастасии Крайновой.

Певица споет перед жителями и гостями Лаишево на Соборной площади в 21:00. Выступление продлится 60 минут.

Для артистки подготовят две большие охраняемые гримерки палатного типа у сцены. Каждую из них оснастят зеркалом в полный рост, столом, напольной вешалкой для одежды, пятью стульями, двумя креслами, бумажными полотенцами, утюгом, гладильной доской, ручным отпаривателем, обогревателем, фруктовыми вазами, овощной, рыбной, мясной и сырной нарезками. В списке также столовые приборы, чай и кофе, яблочный и апельсиновый соки и электрический чайник.

скриншот видео youtube.com

Контакты Анастасии Крайновой с любыми лицами, не задействованными в организации концерта, планируют свести к минимуму. Присутствие посторонних лиц рядом с ее гримеркой недопустимо.

Для сравнения, аслуженная артистка России и Татарстана, солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина получила за выступление на оперном фестивале под открытым небом «Казанская осень» 1 миллион рублей, а 16-летний певец Ваня Дмитриенко, который был в этом году хэдлайнером Дня города и республики в Казани, — 1,44 миллиона.



Праздник завершится салютом

В этом году Лаишево исполняется 95 лет. День города оно отпразднует сегодня. Праздничные мероприятия пройдут не только на Соборной площади, но и в экстрим-парке.

Официальное открытие праздничного мероприятия запланировано на 16:00. Ожидается театрализованный пролог, церемония награждения и праздничные поздравления гостей. В 17:00 с концертной программой артисты выступят Лаишевского района и эстрадные артисты Татарстана.

Фото: laishevo.tatarstan.ru

В 20:30 на сцену выйдет кавер-певица «Лира». Завершится торжество салютом салютом в Парке Победы — он запланирован на 22:00.

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Татьяна Демина