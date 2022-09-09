Казанец при попытке купить автомобиль потерял почти 1 миллион рублей

Фото: Максим Кокунин

В Казани 33-летний местный житель перечислил мошенникам 980 тысяч рублей при попытке купить автомобиль, сообщает пресс-служба МВД России по городу.

Согласно показаниям потерпевшего, в одном из мессенджеров он заинтересовался объявлением о продаже иномарки. Мужчина связался с продавцом и расспросил интересующие его сведения про автомобиль. Незнакомец сообщил, что продажа машины срочная, поэтому цена на нее ниже рыночной стоимости.

У потерпевшего появились сомнения, и он попросил своего знакомого, проживающего по месту продажи авто, проверить необходимую документацию и состояние транспортного средства. Убедившись, что все в порядке, заявитель перевел средства на указанный продавцом счет. Однако после этого мошенник перестал выходить с ним на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ведутся поиски злоумышленников.

Фото: realnoevremya.ru

В начале этой недели сообщалось, что трое татарстанцев стали жертвами мошенников. Происшествия произошли в Казани, Альметьевском и Спасском районах, общая сумма ущерба превысила 750 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что 36-летний казанец перевел злоумышленникам 274 тысячи рублей, после того как ему позвонили якобы сотрудники банка. Они сообщили, что «неизвестные» пытаются несанкционированно оформить кредит.

В то же время 24-летний житель Альметьевского района под предлогом получения прибыли в интернете перевел мошенникам 224 тысячи рублей. 41-летний житель Спасского района Татарстана под предлогом оказания услуг по оформлению документации на автомобиль перевел неизвестным 282 тысячи рублей.

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Максим Кокунин