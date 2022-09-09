ВТБ в Татарстане нарастил корпоративный кредитный портфель на 20%

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Татарстане по итогам полугодия превысил 115 млрд рублей, увеличившись с начала года на 21%. Портфель привлеченных средств юридических лиц за отчетный период вырос на 17% до 103 млрд рублей.

Наибольшая доля в корпоративном кредитном портфеле приходится на кредиты крупному бизнесу, которая увеличилась за отчетный период на треть до 68,6 млрд рублей. Портфель кредитов среднему и малому бизнесу ВТБ в Татарстане вырос на 7% до 46,9 млрд.

Основная часть портфеля СМБ приходится на кредиты предприятиям агропромышленного комплекса и компаниям сферы жилищного и коммерческого строительства — по 28%, а также предприятия торговли — 16%. Одним из драйверов корпоративного кредитования является финансирование предприятий строительной отрасли, за первое полугодие объем займов в этом сегменте увеличился на 10% до 13 млрд рублей.

Татарстанские предприятия воспользовались значительным объемом мер господдержки. Всего с начала года объем заключенных кредитных соглашений по всем мерам господдержки ВТБ в Татарстане составил 44 млрд рублей. Основной объем льготного кредитования пришелся на системообразующие предприятия Татарстана, за шесть месяцев банк заключил соглашения на сумму 33 млрд рублей (ПП №393). По программам Минсельхоза РФ (ПП №1528, №375) ВТБ оформил соглашений на сумму 7,7 млрд рублей.

«В первой половине текущего года нашей первостепенной задачей в новых экономических условиях стало оказание поддержки клиентам. Мы активно предоставляли льготное финансирование бизнесу в рамках программ господдержки. На них приходится более половины от всего объёма корпоративного кредитного портфеля подразделения. Важным достижением нашей команды считаю, что за этот период мы не только смогли сохранить отношения со всеми нашими действующими партнерами, но и увеличить клиентскую базу в регионе на 1,5 тысячи новых клиентов. Сегодня более 23 тысяч предприятий Татарстана выбирают ВТБ в качестве финансового партнера», — отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

В первом полугодии татарстанские предприниматели уделяли серьезное внимание сохранению своих средств и получению дополнительного дохода, активно используя для этого в период рекордно высоких ставок депозитные продукты банка В результате объем привлеченных средств юрлиц подразделения по итогам полугодия достиг уровня 103 млрд рублей, показав рост с начала года на 17%. Активнее всего средства в ВТБ размещал крупный бизнес региона — портфель в этом сегменте за полугодие вырос на 37%.

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