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В Казани вечером образовалась огромная пробка на Горьковском шоссе

17:59, 08.09.2022
В Казани вечером образовалась огромная пробка на Горьковском шоссе
Фото: скриншот

В Казани вечером образовалась огромная пробка на Горьковском шоссе. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено в сторону города. Пробка растянулась более чем на 4 км. Ситуацию осложняет ДТП.

Также заторы образовались на улице Н. Фаттаха, в Щербаковском переулке, на Пушкина, Вишневского, Ершова. Дорожная ситуация оценивается в 6 баллов.

Утром в Казани наблюдалась трехкилометровая пробка на улице Вишневского. Движение затрудняло ДТП.

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Татьяна Леухина
АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

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