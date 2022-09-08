В Казани вечером образовалась огромная пробка на Горьковском шоссе
В Казани вечером образовалась огромная пробка на Горьковском шоссе. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено в сторону города. Пробка растянулась более чем на 4 км. Ситуацию осложняет ДТП.
Также заторы образовались на улице Н. Фаттаха, в Щербаковском переулке, на Пушкина, Вишневского, Ершова. Дорожная ситуация оценивается в 6 баллов.
Утром в Казани наблюдалась трехкилометровая пробка на улице Вишневского. Движение затрудняло ДТП.
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