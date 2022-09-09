Исследование: любимое гангстерское кино казанцев

Казанцы больше всего симпатизируют Вито Корлеоне, нежели Саше Белому, Томасу Шелби и Тони Сопрано. Об этом говорится в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

Среди самых любимых гангстерских фильмов и сериалов «Крестного отца» назвали 19% опрошенных казанцев. Одинаковое количество опрошенных (по 10%) выбрали «Бригаду», «Острые козырьки» и «Клан Сопрано». 7% назвали итальянский сериал «Спрут». По 3% горожан выбрали «Однажды в Америке», «Бандитский Петербург» и «Легенду».Также казанцы называли фильмы: «Брат», «Бриллиантовая рука», «Бумер», «Винченцо», «Во все тяжкие», «Гангстер», «Гоморра», «Джентльмены», «Джонни Д.» и проч.

Фото: pxhere.com

Чаще всего «Крестного отца», «Бригаду» и «Клан Сопрано» называли мужчины. Женщины в основном чаще затруднялись назвать любимые фильмы о мафии и признавались, что не фанатеют от подобного кино. Но одинаково представители обоих полов любят кинокартины «Острые козырьки», «Спрут» и «Бандитский Петербург».

Июльское исследование показало, что россияне считают идеальным боссом Тони Старка («Железный человек»). В рейтинг также попали Людмила Прокофьевна из фильма «Служебный роман», Шерлок Холмс, Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит

Prada», Бэтмен и Джеймс Бонд.

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Илина Хакимова