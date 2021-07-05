Россияне считают идеальным боссом Железного человека

Тони Старк (Железный человек) стал лидером рейтинга идеальных руководителей по мнению россиян. Ему отдали предпочтение 7% респондентов. На втором месте оказался Доктор Хаус (6%), на третьем — Капитан Джек Воробей (4%).

В рейтинг также попали Людмила Прокофьевна из фильма «Служебный роман», Шерлок Холмс, Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит «Прада», Бэтмен и Джеймс Бонд, следует из исследования SuperJob.

Аналогичный опрос проводился и в 2016 году. Тогда за лидера этого года, Железного человека, проголосовало всего 3%, в то время как полярность Доктора Хауса за меня лет не упала — те же 6%. В опросе приняли 1 тыс. экономически активных граждан из всех округов России.

Ранее SuperJob выяснил, что каждый четвертый житель Казани (26%) хотел бы стать директором компании, в которой работает — в рейтинге городов-миллионников столица Татарстана заняла четвертое место по количеству таких работников.



Татьяна Демина