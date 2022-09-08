Елизавету II поместили под медицинское наблюдение — к ней съезжается вся королевская семья

Врачи обеспокоены состоянием здоровья 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II. Она находится под медицинским наблюдением в замке Балморал — резиденции английской королевской семьи в Шотландии.

Премьер-министр Лиз Трасс заявила, что вся страна крайне обеспокоена последними новостями.

Фото: wikipedia.org (замок Балморал)

Все четверо детей британской королевы и принц Уильям прибыли к ней в шотландский замок Балморал. Принц Гарри и Меган Маркл собираются в Шотландию, пишет «РИА Новости».

6 июня этого года в Великобритании отмечали 70-летие королевы Елизаветы II на престоле. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. За период ее правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона.

В феврале у Елизаветы II выявили положительный тест на COVID-19. Сообщалось, что ее болезнь протекает в легкой форме.



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Татьяна Леухина