Сегодня в Татарстане ожидается дождь с крупой и до +15 градусов
В четверг, 8 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Дождь, в отдельных районах с крупой.
Максимальная температура воздуха днем составит +10—15 градусов. В Казани прогнозируется от +10 до +14°С. В Набережных Челнах потеплеет до +11—15 градусов.
Ветер западный, юго-западный умеренный, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.
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