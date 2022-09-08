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Сегодня в Татарстане ожидается дождь с крупой и до +15 градусов

06:29, 08.09.2022
Сегодня в Татарстане ожидается дождь с крупой и до +15 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 8 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Дождь, в отдельных районах с крупой.

Максимальная температура воздуха днем составит +10—15 градусов. В Казани прогнозируется от +10 до +14°С. В Набережных Челнах потеплеет до +11—15 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Ветер западный, юго-западный умеренный, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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