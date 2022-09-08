«Новые технологии» проведут сбор заявок на дебютные облигации объемом 500 млн рублей
ООО «Новые технологии» в сентябре планирует провести сбор заявок на дебютные 5-летние облигации серии БО-01 с офертой через 3 года объемом 500 млн рублей, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что ориентир по купону будет определен позднее. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара».
Напомним, в октябре 2021 года эмитент получил кредитный рейтинг от «Эксперт РА» на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом.
ООО «Новые технологии» создано в 2003 году, компания специализируется на разработке и производстве погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, сервисному обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования. У компании две производственные площадки в городах Чистополь и Альметьевск, сервис и ремонт оборудования осуществляется в 5 сервисных центрах в России (Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск, Бузулук) и двух зарубежных (Эквадор, Колумбия).
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