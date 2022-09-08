В Казани на улице Вишневского образовалась трехкилометровая пробка

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Казани на улице Вишневского образовалась трехкилометровая пробка, которая переходит на улицу Нурсултана Назарбаева. Она начинается от поворота с улицы Николая Ершова и заканчивается у здания «Метроэлектротранса». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Стоит отметить, что на участке дороги по улице Нурсултана Назарбаева, 8, произошло ДТП. Также авария на пересечении улиц Назарбаева и Марселя Салимжанова.

Затруднения движения отмечаются и на улицах Роща Фрунзе, Тихомирнова, Технической и Гвардейской. В целом дорожная ситуация на улицах города оценивается в 3 балла.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, во вторник вечером в Казани образовались 7-балльные пробки. Заторы из-за ДТП отмечались на Мамадышском тракте, улице Николая Ершова. Сильно затруднено движение было на улицах Декабристов, на Кировской дамбе в сторону Адмиралтейской слободы, на Мамадышском тракте.

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Максим Кокунин