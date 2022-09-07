В футляр новых AirPods Pro добавили микрофон для поиска наушников

Apple официально представила новое поколение беспроводных наушников с активным шумоподавлением — модель AirPods Pro. Футляр получил встроенный микрофон, который позволяет с помощью приложения для iPhone искать наушники.

Наушники без подзарядки смогут проработать до 6 часов в режиме воспроизведения музыки, а с использованием зарядного кейса автономность вырастает до 30 часов.

Также устройство получило оптимизированные динамики и и улучшенную функцию «Пространственное аудио». Обновленные алгоритмы шумоподавления позволяют подавлять вдвое больше шумов, чем предыдущая модель наушников, пишет «Коммерсант».

Сегодня американская корпорация презентовала новые Apple Watch Series 8 и iPhone 14.



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Татьяна Леухина