Apple представила новые Apple Watch

Компания Apple презентовала новые Apple Watch Series 8. Часы получили улучшенную защиту от влаги и пыли, а также повышенную ударопрочность.

Новинка может вызывать экстренные службы, если владелец попадет в ДТП. Также в часах улучшили функции отслеживания женского здоровья. Кроме того, в них будет доступен «международный роуминг». Но российских операторов среди партнеров нет.

Фото: скриншот трансляции

Впервые в истории Apple Watch появилась защищенная версия часов — исполнение Ultra, рассчитанное на эксплуатацию в экстремальных погодных условиях при занятиях активными видами спорта. Новинка сможет работать до 60 часов без подзарядки, получила более мощные динамики и микрофоны, улучшенный GPS-модуль. Для Apple Watch Ultra разработаны особые ремешки с более прочным и удобным креплением, а также особые варианты оформления дисплея для лучшей читаемости в экстремальных условиях, пишет «Коммерсантъ».

В продаже устройства появятся 16 сентября.

Ранее СМИ сообщали, что 7 сентября американская корпорация планирует представить новую модельную линию своих смартфонов IPhone 14.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина