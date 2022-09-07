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В Казани на этой неделе откроют первую очередь обновленной Юнусовской площади

18:25, 07.09.2022 1
В Казани на этой неделе откроют первую очередь обновленной Юнусовской площади
Фото: kzn.ru

В Казани 9 сентября откроется первая очередь реконструированной Юнусовской площади — сада «Печали». Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

В программе открытия — экскурсии и музыкально-поэтическая импровизация. Начало экскурсий в 17.00, программа музыкально-поэтической импровизации — в 18.00.

Фото: kzn.ru

В начале августа рабочие закончили укладку брусчатки, бортовых камней и приступили к устройству газона, систем автополива, водоснабжения и водоотведения. Архитектурную концепцию общественного пространства разрабатывали при помощи архивных источников, исторических фотографий, а также воспоминаний местных жителей.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:42
    Блин, это где вообще? о_О
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