Андрей Турчак считает, что референдум по присоединению ДНР к России пройдет в 2022 году

Референдум по вопросу о присоединении Донецкой Народной Республики (ДНР) к России пройдет в этом году, считает секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.



По его словам, Россия «сделает все для того, чтобы российские образовательные стандарты работали на территории ДНР»:

— Мы один народ. И ни у кого не получится это единое пространство русского мира разрушить. Нужно будет заниматься восстановлением народного хозяйства республики. Большая Россия всегда в этом поможет, — приводит ТАСС его слова.

Президент России Владимир Путин в конце августа подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, а также Украину, и прибывшим в Россию.



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Маргарита Головатенко