«Аэрофлот» получит 339 самолетов российского производства — это много или мало?

На VII Восточном экономическом форуме Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» и ПАО «Аэрофлот» подписали соглашение, согласно которому авиакомпания получит 339 самолетов российского производства. Первые два судна ей поставят уже в следующем году.

На условиях лизинга «Аэрофлот» с 2023 по 2030 год приобретет 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-NEW и 40 Ту-214. Последние производятся на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев».

— На смену самолетам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства. Из 339 самолетов почти 300 — это машины новых поколений МС-21 и «Суперджет». Надежным подспорьем им станет Ту-214 — этот самолет ранее производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя, — рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Фото: uacrussia.ru

В 2023 году «Аэрофлоту» поставят первые два Superjet-NEW. С 2024 года компания получит первые шесть самолетов МС-21 и первые семь Ту-214.

339 самолетов российского производства — это:

Почти два сегодняшних самолетных парка «Аэрофлота» — по состоянию на 1 сентября 2022 года в авиакомпании эксплуатируется 182 воздушных судна.

— по состоянию на 1 сентября 2022 года в авиакомпании эксплуатируется 182 воздушных судна. Треть от парка коммерческих пассажирских самолетов всех российских авиакомпаний — по данным Минтранса России, к 20 апреля 2022 года в нем насчитывался 1 101 лайнер.

— по данным Минтранса России, к 20 апреля 2022 года в нем насчитывался 1 101 лайнер. Меньше числа пассажирских самолетов отечественного производства у российских авиакомпаний на апрель 2022 года — 363.

— 363. Чуть меньше четверти от прогнозного количества пассажирских самолетов отечественного производства у российских авиакомпаний к 2030 году — 1 395.

— 1 395. Треть от числа отечественных самолетов, которые планируется выпустить в России в 2023—2030 годах, — 1 018.

— 1 018. В 4,4 раза больше числа арестованных за границей самолетов российских авиакомпаний — министр транспорта России Виталий Савельев 1 июля сообщил, что таковых насчитывается 77.

— министр транспорта России Виталий Савельев 1 июля сообщил, что таковых насчитывается 77. В 113 раз больше количества Ту-214, которые планируется выпустить в следующем году, — 3.

— 3. В два раза меньше поставленных за год самолетов авиастроительной компанией Airbus — в 2021-м их насчитывалось 611.

— в 2021-м их насчитывалось 611. В 1,2 раза больше числа самолетов, поставленных американским концерном Boeing Co. в прошлом году, — около 280.

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Татьяна Демина