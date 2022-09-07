В Еврокомиссии назвали гуманитарные причины приоритетом для выдачи шенгенских виз россиянам

Приоритетом выдачи шенгенских виз россиянам должны стать гуманитарные причины. Запросы виз для визитов с туристическими целями стоит рассматривать в последнюю очередь, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон.

После решения об отмене облегченного визового режима ЕК опубликует также рекомендации по работе консульских служб Евросоюза в новых условиях.

По ее словам, границы всегда должны оставаться открытыми для тех, кто нуждается в защите — журналистов, диссидентов, правозащитников, студентов, лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам.

— Но государства — члены ЕС должны иметь возможность отказывать в предоставлении виз некоторым категориям, которые могут представлять возможную угрозу общей политике, внутренней безопасности или международным отношениям государств ЕС, — приводит «РИА Новости» слова Йохансон.

Во вторник Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь граждане страны столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС. Кроме того, усложнится получение многократных виз.



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Татьяна Леухина