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Полузащитника «Рубина» Кузнецова прооперировали в Германии

19:42, 06.09.2022
Полузащитника «Рубина» Кузнецова прооперировали в Германии
Фото: t.me/fcrk1958

Полузащитника «Рубина» Даниила Кузнецова, получившего разрыв передней крестообразной связки, успешно прооперировали в Мюнхене. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Курс лечения и последующей реабилитации займет не менее полугода. В ближайшее время футболист вернётся на базу клуба и начнёт этап ранней послеоперационной реабилитации под контролем медицинского штаба команды.

19-летний полузащитник получил травму в конце августа во время тренировки с командой.

Кузнецов перешел в казанский «Рубин» в феврале этого года. Контракт с ним рассчитан на пять лет.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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