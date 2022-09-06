Полузащитника «Рубина» Кузнецова прооперировали в Германии
Полузащитника «Рубина» Даниила Кузнецова, получившего разрыв передней крестообразной связки, успешно прооперировали в Мюнхене. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Курс лечения и последующей реабилитации займет не менее полугода. В ближайшее время футболист вернётся на базу клуба и начнёт этап ранней послеоперационной реабилитации под контролем медицинского штаба команды.
19-летний полузащитник получил травму в конце августа во время тренировки с командой.
Кузнецов перешел в казанский «Рубин» в феврале этого года. Контракт с ним рассчитан на пять лет.
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