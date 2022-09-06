В Татарстане подтвердили 552 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 552 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике выявили 160 234 случая COVID-19. За сутки с подтвержденным диагнозом госпитализировали 77 человек.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане вылечились 103 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 151 326.

Умерли за весь период 2 003 заболевших. За последние сутки зафиксировано 2 летальных случая.

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин