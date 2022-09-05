Татарстанцы в 2021 году тратили на оплату ЖКУ 4 643 рубля за месяц — это много или мало?

По итогам 2021 года траты семьи из Татарстана на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем составляли 4 643 рубля в месяц. Таковы результаты рейтинга, составленного «РИА Новости». В сумму включены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений.

По доле расходов жителей на ЖКУ (9,6) Татарстан занял 26-е место среди российских регионов.

Жители Татарстана по состоянию на 1 августа задолжали за поставленные жилищно-коммунальные услуги в общей сложности 8,7 млрд рублей. В июле этого года собираемость платежей за ЖКУ в среднем по Татарстану составила 100,4%. В период с января по июль собираемость платежей составила 98%, продемонстрировав снижение к аналогичному периоду прошлого года на 0,1%.

Татарстанцы в 2021 году тратили на оплату ЖКУ 4 643 рубля за месяц — это:

$76,9, или €77,1, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. 10,33% от среднемесячной зарплаты жителя Татарстана за 2021 год — по данным Росстата, она составила 44 934 рубля.

от среднемесячной зарплаты жителя Татарстана за 2021 год — по данным Росстата, она составила 44 934 рубля. Почти половина от прожиточного минимума на душу населения в Татарстане на 2021 год — 9 955 рублей.

от прожиточного минимума на душу населения в Татарстане на 2021 год — 9 955 рублей. На 248 рублей больше , чем в 2020 году — тогда жители Татарстана платили за ЖКУ в среднем по 4 395 рублей в месяц.

, чем в 2020 году — тогда жители Татарстана платили за ЖКУ в среднем по 4 395 рублей в месяц. Почти на тысячу рублей больше по сравнению с 2018 годом — 3 658 рублей в месяц.

по сравнению с 2018 годом — 3 658 рублей в месяц. Более чем на 1,5 тысячи рублей больше , чем в 2014 году — 3 087 рублей в месяц.

, чем в 2014 году — 3 087 рублей в месяц. На 880 рублей меньше , чем в среднем по России — в 2021 году жители страны платили за ЖКУ около 5 523 рублей.

, чем в среднем по России — в 2021 году жители страны платили за ЖКУ около 5 523 рублей. В 2,2 раза меньше , чем в Москве — жители столицы России платят за ЖКУ в среднем 10 366 рублей. Это самый высокий ценник коммуналки среди субъектов России.



, чем в Москве — жители столицы России платят за ЖКУ в среднем 10 366 рублей. Это самый высокий ценник коммуналки среди субъектов России. На 1 387 рублей больше , чем в Калмыкии — 3 256 рублей, что является минимальным в стране показателем.

, чем в Калмыкии — 3 256 рублей, что является минимальным в стране показателем. Чуть меньше , чем в Челябинской и Самарской областях — 4 689 и 4 680 рублей соответственно.

, чем в Челябинской и Самарской областях — 4 689 и 4 680 рублей соответственно. В два раза меньше , чем в Магаданской области — 9 891 рубль.

, чем в Магаданской области — 9 891 рубль. Почти на €33 меньше , чем в Германии — там стоимость ЖКУ за квартиру площадью 50 «квадратов» составляет примерно €110.

Дарья Пинегина