Татарстанцы в 2021 году тратили на оплату ЖКУ 4 643 рубля за месяц — это много или мало?
По итогам 2021 года траты семьи из Татарстана на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем составляли 4 643 рубля в месяц. Таковы результаты рейтинга, составленного «РИА Новости». В сумму включены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений.
По доле расходов жителей на ЖКУ (9,6) Татарстан занял 26-е место среди российских регионов.
Жители Татарстана по состоянию на 1 августа задолжали за поставленные жилищно-коммунальные услуги в общей сложности 8,7 млрд рублей. В июле этого года собираемость платежей за ЖКУ в среднем по Татарстану составила 100,4%. В период с января по июль собираемость платежей составила 98%, продемонстрировав снижение к аналогичному периоду прошлого года на 0,1%.
Татарстанцы в 2021 году тратили на оплату ЖКУ 4 643 рубля за месяц — это:
- $76,9, или €77,1, по курсу ЦБ на сегодня.
- 10,33% от среднемесячной зарплаты жителя Татарстана за 2021 год — по данным Росстата, она составила 44 934 рубля.
- Почти половина от прожиточного минимума на душу населения в Татарстане на 2021 год — 9 955 рублей.
- На 248 рублей больше, чем в 2020 году — тогда жители Татарстана платили за ЖКУ в среднем по 4 395 рублей в месяц.
- Почти на тысячу рублей больше по сравнению с 2018 годом — 3 658 рублей в месяц.
- Более чем на 1,5 тысячи рублей больше, чем в 2014 году — 3 087 рублей в месяц.
- На 880 рублей меньше, чем в среднем по России — в 2021 году жители страны платили за ЖКУ около 5 523 рублей.
- В 2,2 раза меньше, чем в Москве — жители столицы России платят за ЖКУ в среднем 10 366 рублей. Это самый высокий ценник коммуналки среди субъектов России.
- На 1 387 рублей больше, чем в Калмыкии — 3 256 рублей, что является минимальным в стране показателем.
- Чуть меньше, чем в Челябинской и Самарской областях — 4 689 и 4 680 рублей соответственно.
- В два раза меньше, чем в Магаданской области — 9 891 рубль.
- Почти на €33 меньше, чем в Германии — там стоимость ЖКУ за квартиру площадью 50 «квадратов» составляет примерно €110.
комментарии