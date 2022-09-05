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Татарстанцы в 2021 году тратили на оплату ЖКУ 4 643 рубля за месяц — это много или мало?

18:15, 05.09.2022 1
Татарстанцы в 2021 году тратили на оплату ЖКУ 4 643 рубля за месяц — это много или мало?

По итогам 2021 года траты семьи из Татарстана на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем составляли 4 643 рубля в месяц. Таковы результаты рейтинга, составленного «РИА Новости». В сумму включены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений.

По доле расходов жителей на ЖКУ (9,6) Татарстан занял 26-е место среди российских регионов.

Жители Татарстана по состоянию на 1 августа задолжали за поставленные жилищно-коммунальные услуги в общей сложности 8,7 млрд рублей. В июле этого года собираемость платежей за ЖКУ в среднем по Татарстану составила 100,4%. В период с января по июль собираемость платежей составила 98%, продемонстрировав снижение к аналогичному периоду прошлого года на 0,1%.

Татарстанцы в 2021 году тратили на оплату ЖКУ 4 643 рубля за месяц — это:

  • $76,9, или €77,1, по курсу ЦБ на сегодня.
  • 10,33% от среднемесячной зарплаты жителя Татарстана за 2021 год — по данным Росстата, она составила 44 934 рубля.
  • Почти половина от прожиточного минимума на душу населения в Татарстане на 2021 год — 9 955 рублей.
  • На 248 рублей больше, чем в 2020 году — тогда жители Татарстана платили за ЖКУ в среднем по 4 395 рублей в месяц.
  • Почти на тысячу рублей больше по сравнению с 2018 годом — 3 658 рублей в месяц.
  • Более чем на 1,5 тысячи рублей больше, чем в 2014 году — 3 087 рублей в месяц.
  • На 880 рублей меньше, чем в среднем по России — в 2021 году жители страны платили за ЖКУ около 5 523 рублей.
  • В 2,2 раза меньше, чем в Москве — жители столицы России платят за ЖКУ в среднем 10 366 рублей. Это самый высокий ценник коммуналки среди субъектов России.
  • На 1 387 рублей больше, чем в Калмыкии — 3 256 рублей, что является минимальным в стране показателем.
  • Чуть меньше, чем в Челябинской и Самарской областях — 4 689 и 4 680 рублей соответственно.
  • В два раза меньше, чем в Магаданской области — 9 891 рубль.
  • Почти на €33 меньше, чем в Германии — там стоимость ЖКУ за квартиру площадью 50 «квадратов» составляет примерно €110.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:16
    Что-то мало у вас, у нас гораздо больше, даже летом
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