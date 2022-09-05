В метро Казани снова начал курсировать «Поезд финансовой грамотности»

Уникальный для Татарстана проект реализуется Отделением Банка России — Национальным банком по республике второй год подряд. Поезд вновь начал курсировать с 1 сентября.



В вагонах размещена информация об основных правилах финансово грамотного поведения: как защитить гаджеты от мошенников, отказаться от ненужной страховки, совершать безопасные покупки в интернете и др.

Информация сопровождается QR-кодами — они ведут на страницы просветительского портала Банка России — Fincult.info. Чтобы погрузиться в интересующую тему, должно хватить времени в пути от станции до станции, а продолжить разбираться в важных финансовых вопросах пассажиры смогут и после того, как покинут метро.

Фото: Отделение Банка России — Национальный банк по Татарстану

Первый «Поезд финансовой грамотности» начал курсировать в казанском метро 1 сентября 2021 года. Проект реализуется для повышения уровня финансовой грамотности жителей и гостей города.



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Маргарита Головатенко