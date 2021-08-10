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В казанском метро запустят «Поезд финансовой грамотности»

12:27, 10.08.2021
В казанском метро запустят «Поезд финансовой грамотности»
Фото: kazantransport.ru (архив)

В метро Казани появится «Поезд финансовой грамотности». Его запустит МУП «Метроэлектротранс» совместно с Центробанком, сообщает пресс-служба предприятия.

Поезд запустят с целью информирования населения на тему финграмотности. Внутренние поверхности вагона оформят согласно заявленной тематике.

Брендированный поезд в казанском метро запустят 1 сентября.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбществоОбразованиеЭкономикаФинансы Татарстан
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