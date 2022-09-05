Владимир Путин: план по утилизации отходов в России перевыполнен, но этого недостаточно

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Утилизация отходов в России идет опережающими темпами, план перевыполнен в два раза, но этого недостаточно с учетом масштабов страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума на Камчатке.



— Этого, действительно, недостаточно, это не просто кажется. Но темп набран положительный, и мы, все, кто этим занимается, в два раза перевыполнили план по утилизации отходов, — сказал президент.

Основной объем отходов составляет упаковка. В России, как и всем мире, приняты решения, связанные с ответственностью ее производителей, отметил Путин:

— Принцип простой: все, что произвел, должен уничтожить или за это заплатить. В России такой принцип введен, просто требуется время, для того чтобы это начало широко применяться.

По его словам, в России продолжит укрепляться необходимая правовая база. Производитель упаковки должен решить сам: либо произведенную упаковку он утилизирует сам, либо платит налоги, чтобы это сделало государство, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно данным аналитической службы FinExpertixa, по итогам 2021 года по сравнению с 2020-м количество тонн производственных отходов в России увеличилось на 21,5%. В 2021 году российские предприятия сгенерировали рекордный с 2002 года объем отходов — 8,45 млрд тонн.

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Маргарита Головатенко