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Московская биржа остановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов

11:02, 05.09.2022
Московская биржа остановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов
Фото: moex.com

Московская биржа в 10.50 в понедельник остановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов.

Причины временной приостановки не называются.

Фото: Анна Сейтумерова

В августе сообщалось, что до конца года «Московская биржа» планирует запустить фьючерсы на ряд азиатских фондовых индексов. Со стороны брокеров, желающих расширить доступ клиентов на азиатские рынки, наблюдается спрос. Возможность торговли азиатскими бенчмарками планируется предоставить до конца года.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыИнвестицииБизнес

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