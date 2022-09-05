Московская биржа остановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов
Московская биржа в 10.50 в понедельник остановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов.
Причины временной приостановки не называются.
В августе сообщалось, что до конца года «Московская биржа» планирует запустить фьючерсы на ряд азиатских фондовых индексов. Со стороны брокеров, желающих расширить доступ клиентов на азиатские рынки, наблюдается спрос. Возможность торговли азиатскими бенчмарками планируется предоставить до конца года.
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