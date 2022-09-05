Новости общества

08:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани в воскресенье произошло 104 ДТП

07:22, 05.09.2022
В Казани в воскресенье произошло 104 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В воскресенье, 4 сентября, в Казани произошло 104 ДТП, из которых четыре — с пострадавшими. Случились наезд на пешехода, опрокидывание и два столкновения, сообщили в ГИБДД Казани.

11 водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у еще одного водителя не было прав на управление транспортом. В отдел полиции доставили двух граждан по подозрению в совершении преступления.

Фото: realnoevremya.ru

3 сентября в Советском районе Казани на улице Мира по направлению в Дербышки образовалась трехкилометровая пробка: на дороге произошли два ДТП.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также