В Казани в воскресенье произошло 104 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В воскресенье, 4 сентября, в Казани произошло 104 ДТП, из которых четыре — с пострадавшими. Случились наезд на пешехода, опрокидывание и два столкновения, сообщили в ГИБДД Казани.

11 водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у еще одного водителя не было прав на управление транспортом. В отдел полиции доставили двух граждан по подозрению в совершении преступления.

Фото: realnoevremya.ru

3 сентября в Советском районе Казани на улице Мира по направлению в Дербышки образовалась трехкилометровая пробка: на дороге произошли два ДТП.



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Маргарита Головатенко