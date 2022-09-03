В Казани на улице Мира образовалась трехкилометровая пробка

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Советском районе Казани на улице Мира по направлению в Дербышки образовалась трехкилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

На дороге произошли два ДТП. Первая авария в правом ряду напротив дома №13, вторая в левом ряду возле дома №1.

Также затруднение движения можно увидеть на расположенных неподалеку двух участках трассы М-7 «Волга» — от 816 до 819 километра (дорожные работы на 819 км), а также от 822 до 825 километра (авария в среднем ряду на 822 км).

Фото: Максим Платонов

Напомним, сегодня в Татарстане на трассе М-7 образовался десятикилометровый затор. Пробка растянулась возле поселков Осиново и Новониколаевский, а также Новой Туры. Она начинается от 786 км и заканчивается на 796 км трассы М-7. На 790-м к дороги произошла авария.



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Максим Кокунин