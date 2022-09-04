В России снизился спрос на айтишников

В России с начала года количество вакансий в сфере ИТ сократилось на 25% (со 114,6 тыс. в январе до 85,2 тыс. в августе), тогда как количество резюме выросло на 55% (с 211,1 тыс. до 327 тыс.), сообщает РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.



На сокращение спроса повлиял уход с российского рынка зарубежных компаний, сотрудники которых нашли себе работу весной и в начале лета. Так большая часть вакансий оказалась заполнена. Также в России сократился экспорт ИТ-услуг.

— ...Рынок труда перестал быть дефицитным. Но это состояние будет продолжаться недолго. Рост уровня зарплаты сотрудников по ряду специальностей говорит о том, что потребность в программистах будет расти, — считает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко