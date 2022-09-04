Дональд Трамп назвал Джо Байдена врагом США

Бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп назвал нынешнего президента США демократа Джо Байдена врагом страны — так он ответил на критику в адрес своих сторонников, сообщает ТАСС.



Байден в четверг на выступлении в Филадельфии раскритиковал республиканцев, выступив с утверждением, что они воплощение экстремизма, угрожающего основам американской политической системы. Трамп заявил, что речь Байдена была «самой ужасной» и «ненавистнической»:

— Он оклеветал 75 млн граждан <…> как угрозу демократии и врагов страны, — продолжил Трамп. — Это он враг страны. Враги страны — это он и группа, контролирующая его.

Фото: pxhere.com

На следующий день после речи в Филадельфии, в пятницу, Байден уточнил, что считает угрозой демократии в США не сторонников Трампа, а людей, согласных с применением насилия для достижения своих политических целей.



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Маргарита Головатенко