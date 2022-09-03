В Татарстане количество вакансий в августе выросло на 6%

В августе спрос на персонал в регионах Приволжского Федерального округа вырос на 7,4% по сравнению с июлем, согласно данным исследования hh.ru, предоставленным «Реальному времени».



Лидером по приросту количества предложений о работе стала Удмуртия — в августе было открыто на 15,7% больше вакансий, чем в июле. Хорошие показатели продемонстрировали Мордовия (+10,1%), Самарская область (+9,6%), Нижегородская область (+9,4%) и Чувашия (9,1%), а также Татарстан с показателем в 6%.

Наиболее скромный месячный прирост по предложениям о работе продемонстрировали Пензенская область (+5,2%), Башкортостан (+5,2%), Пермский край (+4,6%), Кировская область (+4,3%).

Наиболее сильный прирост в регионе наблюдался в научно-образовательной (+45%) и медико-фармацевтической (+15,6%) сферах, а еще в индустрии красоты и фитнеса (+13,6%) и в сфере закупок (+12,3%).



Фото: hh.ru

Согласно результатам исследования, проведенного в августе, в Татарстане за пять лет усилился дефицит кадров в строительной сфере. В 2018 году уровень hh.индекса (соотношение резюме на одну вакансию) в Татарстане составлял 3,8. А уже в 2022 году этот показатель достиг 1,2, разница составила 2,6 процентного пункта.

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Маргарита Головатенко