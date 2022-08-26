Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали маргарин и консервы для детского питания

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксирован рост цен на маргарин, консервы для детского питания и на некоторые другие основные продукты питания. На прежнем уровне осталась стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов, а также баранины.

Согласно данным Татарстанстата, сильнее всего с 15 по 22 августа в республике фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 2,71%. Средняя цена достигла 474,18 рубля за килограмм.

Маргарин за указанный период подорожал на 2,35%, до 239,82 руб./кг. Средняя цена на овощные консервы для детского питания в Татарстане поднялась на 1,83%, достигнув 626,73 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Также за неделю подорожали сахар-песок, сычужные твердые и мягкие сыры, а также полукопченая колбаса. Незначительно выросли цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб, печенье, сухие молочные смеси для детского питания, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, мясные консервы для детского питания и говядина.

Напомним, подорожание маргарина в Татарстане зафиксировали и неделей ранее — средняя цена увеличилась на 1,61%. Также с 8 по 15 августа в республике подорожали соль, полукопченая колбаса и вермишель.

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Татьяна Демина