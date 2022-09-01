В России зарегистрировали 49 761 случай заражения COVID-19 — это максимальное значение с 11 марта

В России выявили 49 761 случай COVID-19 за сутки. Общее число заболевших достигло 19 578 730, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Госпитализировали за сутки 4 128 человек, выздоровели — 38 940 россиян. С начала пандемии от инфекции вылечили 18 635 574 пациента.

Умерли от COVID-19 95 человек за сутки. Всего от коронавируса в России умер 384 441 житель.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 1 сентября читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина