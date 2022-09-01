В Казани назначили нового руководителя технопарка «Идея»
В Казани технопарк «Идея» возглавил Диас Сафин. Нового руководителя коллективу представил директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана, председатель совета директоров технопарка Айнур Айдельдинов, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе технопарка.
Сафин ранее руководил представительством Dahua Technology RUS в ПФО, работал заместителем генерального директора ООО «Софт-Троник». На посту генерального директора «Идеи» он сменил Олега Ибрагимова.
Технопарк «Идея» работает с 5 февраля 2004 года. Сейчас на его площадке локализовали 84 компании, в которых трудится более 2,6 тысячи человек.
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