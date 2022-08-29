В Татарстане число обращений из-за укусов клещей выросло в 1,6 раза

С начала эпидемического сезона в больницы Татарстана по поводу укусов клещей обратились 8 084 человека, что в 1,6 раза выше показателя прошлого года и в 1,3 раза выше среднемноголетнего уровня. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Укусы клещами зарегистрированы во всех районах Татарстана, кроме Апастовского. Наибольшее число обращений приходится на Казань — 1 949, Набережные Челны — 1 390 и Альметьевский район — 769.

На эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях произошло 90,9% укусов клещей. Это Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский районы, а также Челны и Казань.

Фото: Максим Платонов

Всего в этом году исследовано 1 794 клеща, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 558 (31,1% от числа пострадавших). Возбудитель КВЭ не выделен.

538 клеща исследованы на гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека — инфицированность составила 1,5% и 0,9% соответственно. Из объектов внешней среды проверено 80 клещей — возбудитель ИКБ выявлен в девяти из них.

В начале августа сообщалось, что жители республики продолжают обращаться к медикам из-за присасывания клещей. На тот момент с начала эпидемического сезона было зарегистрировано 7 358 обращений.



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Максим Кокунин