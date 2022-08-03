В Татарстане число обращений к врачам из-за укусов клещей выросло в 1,6 раза

Жители Татарстана продолжают обращаться к медикам из-за присасывания клещей. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 7 358 обращений, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 1,3 раза выше среднемноголетнего уровня.

Наибольшее число обращений зарегистрировано в Казани — 1 598, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану. В Набережных Челнах из-за укусов клещей медики осмотрели 1 337 человек, в Альметьевском районе — 742.

Всего в одном муниципалитете Татарстана не зарегистрировано обращений из-за присасывания клещей. Это Апастовский район.

Фото: Максим Платонов

В этом году татарстанские специалисты исследовали 1 706 клещей, снятых с людей. В 586 из них выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в одном — возбудитель КВЭ.

Противоклещевые обработки в Татарстане провели на 2064,1 га. В летних оздоровительных лагерях республики обработаны 660,9 га.

По данным на 22 июня, в Татарстане было зарегистрировано 7 069 обращений, связанных с укусами клещей. Из них 1 461 — в Казани.

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Татьяна Демина