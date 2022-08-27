В Казани прошел первый день V Глобального форума молодых дипломатов — видео

Сегодня в Казани состоялось открытие V Глобального форума молодых дипломатов, который пройдет в столице Татарстана по 30 августа. В ходе него участники обсудят тренды и вызовы дипломатии в современных условиях, цифровизацию, информационную и кибербезопасность в международных отношениях, горизонтальную дипломатию в эпоху «культуры отмены» и будущее интеграционных объединений, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Форум проходит в Казани впервые, однако его посетят 120 молодых сотрудников внешнеполитических ведомств из 42 стран мира. Торжественная церемония прошла открытия прошла на площадке ГТРК «Корстон», в ней приняли участие председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков, министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, заместитель Председателя Государственной Думы России Борис Чернышов и многие другие. Кроме того, с приветственным словом в видеообращении к гостям форума обратился министр иностранных дел Сергей Лавров.

— Ваша встреча вносит большой вклад в общую работу по поддержанию атмосферы доверия и взаимопонимания на международной арене. Ставшие традиционными, эти встречи опираются на концепцию „горизонтальной дипломатии“, которая ориентирована на развитие сети площадок неформального общения молодых дипломатов, представителей власти и экспертов, — сказал он.

Также перед гостями мероприятия выступил глава республики Рустам Минниханов, который отметил, что за последние годы география и форматы взаимодействия Татарстана с дипломатическими представителями стран мира заметно расширились.

— Отрадно, что, несмотря на нынешние непростые условия, сегодня в зале собрались делегаты из внешнеполитических ведомств многих стран мира. Это наглядное свидетельство заинтересованности в предстоящих дискуссиях, настроенности на взаимоуважительный диалог и поиск общих точек соприкосновения. Свой вклад в общую работу призвано внести участие приглашенных экспертов: представителей федеральных и региональных органов власти, академических кругов, предпринимательского сообщества и широкой общественности, — подчеркнул президент.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин