В Азнакаевском районе Татарстана полигон превращает отходы в энергию — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

В поселке Аксеновский в Азнакаевском районе Татарстана работает полигон, который превращает отходы животноводства в чистую энергию — этого достаточно, чтобы обеспечить половину поселка, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Руководитель проекта программы «Биогаз» Рубин Багманов рассказал, что для «Биогаза» навоз — сырье, а не отход. Ежегодно поступает около 450-500 тонн сырья.

Другая котельная вырабатывает тепло из древесных отходов — щепы. Полученное тепло направляется на обогрев жилых домов Аксубы. Специалисты придумали, как из экологического сырья придумать энергоэффективные теплоизоляционные материалы, которые уже применяются на практике.

Благодаря таким проектам поселки и малые города могут получить вторую жизнь: подобный опыт по созданию экономики замкнутого цикла, комплексного подхода к энергоресурсоэффективности может тиражироваться по всей России.

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Маргарита Головатенко