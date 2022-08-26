Захарова заявила о планах Киева сорвать поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев делает все, чтобы сорвать поездку международной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, об этом информирует RT.



В свою очередь российская сторона делает все для того, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасности и смогла достичь всех поставленных перед ней целей, отметила она.

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси в августе сообщил, что МАГАТЭ ведет консультации со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС.

В феврале после потери контроля над Чернобыльской АЭС, взятой вооруженными силами России, украинские власти сообщили о невозможности гарантий своих обязательств по соглашению с МАГАТЭ в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) о проверках неиспользования ядерных материалов в военных целях.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко