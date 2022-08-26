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Захарова заявила о планах Киева сорвать поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

20:44, 26.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Захарова заявила о планах Киева сорвать поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: mid.ru

Киев делает все, чтобы сорвать поездку международной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, об этом информирует RT.

В свою очередь российская сторона делает все для того, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасности и смогла достичь всех поставленных перед ней целей, отметила она.

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси в августе сообщил, что МАГАТЭ ведет консультации со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС.

В феврале после потери контроля над Чернобыльской АЭС, взятой вооруженными силами России, украинские власти сообщили о невозможности гарантий своих обязательств по соглашению с МАГАТЭ в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) о проверках неиспользования ядерных материалов в военных целях.

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Маргарита Головатенко
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