МАГАТЭ ведет консультации по отправке миссии на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ ведет консультации со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС, сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.



— МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами относительно усилий по скорейшему направлению миссии. Как и в случае с двумя предыдущими миссиями МАГАТЭ на Украину во время конфликта, эту миссию возглавил бы сам генеральный директор Гросси, — приводит RT его заявление.

В феврале после потери контроля над Чернобыльской АЭС, взятой вооруженными силами России, украинские власти сообщили о невозможности гарантий своих обязательств по соглашению с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) о проверках неиспользования ядерных материалов в военных целях.



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Маргарита Головатенко