Власти Украины отказались от обязательств по ДНЯО после потери контроля над ЧАЭС

После потери контроля над Чернобыльской АЭС, взятой вооруженными силами России, сообщили о невозможности гарантий своих обязательств по соглашению с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) о проверках неиспользования ядерных материалов в военных целях.



В соответствии с соглашением МАГАТЭ Украина обязана предоставлять для проверок весь ядерный материал в пределах своей территории, который используется в мирной ядерной деятельности. Таким образом Украина гарантирует, что материал не используется для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств.

В пояснительной записке к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы следует, что Украина отказывается от выполнения этих обязательств в полном объеме, ссылаясь на «захват ядерных объектов» Чернобыльской АЭС российскими войсками, сообщает «РИА Новости».

ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС в четверг. В Минобороны РФ сообщили, что с военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.



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Маргарита Головатенко