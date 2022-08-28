Татарстан на первом месте по количеству зафиксированных случаев дачи взятки

Татарстан по итогам января — июля 2022 года вновь оказался на первом месте по числу зарегистрированных случаев дачи взятки (ст. 291 УК РФ). За 7 месяцев в республике выявили 245 таких преступлений, что на 25 больше, чем в Москве.

На третьем месте с большим отрывом от столицы и Татарстана со 158 случаями дачи взятки находится Московская область. Четвертую строчку в рейтинге Генеральной прокуратуры России заняла Волгоградская область — 142 таких преступления, пятую — Приморский край (108 преступлений).

Фото: Максим Платонов

Напомним, Татарстан занял первое место по количеству зарегистрированных за 2021-й преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ, — 266 случаев дачи взяток. Республика обогнала даже Москву — по итогам 2020-го столица находилась на первой строчке с 248 зарегистрированными случаями дачи взяток, а Татарстан занимал второе место с 174 подобными преступлениями.

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Илина Хакимова