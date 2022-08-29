Татарстан занял 4-е место по числу нераскрытых тяжких преступлений

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам первых семи месяцев 2022 года не раскрытыми остались 3 995 тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры России, республика занимает 4-е место по их количеству среди всех регионов страны.

Больше всего нераскрытых за январь — июль 2022 года тяжких преступлений насчитывается В Москве — 14 848. На втором месте Краснодарский край — 4 740, на третьем Санкт-Петербург — 4 186. Пятерку антилидеров по числу нераскрытых тяжких преступлений замкнула Московская область.

Источник: Генеральная прокуратура России

За январь — июль 2022 года в Татарстане зарегистрировано 6 736 тяжких преступлений. Из них предварительно расследовано 2 845.

Татарстан по итогам января — июля 2022 года опустился на одну строчку в рейтинге регионов России по числу нераскрытых преступлений. Республика покинула антитоп-5, заняв 6-е место. По итогам первых семи месяцев этого года в Татарстане нераскрытыми числятся 14 211 преступлений. Это на 2,1 тысячи больше, чем за первое полугодие.

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Илина Хакимова