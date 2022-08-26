В России зафиксировали 46 452 новых случая коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 46 452 человек. Всего на 26 августа в стране зарегистрировано 19 311 973 случая СOVID-19.

Госпитализировали за минувшие сутки 3 912 человек. Это на 0,6% меньше по сравнению с 25 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в связи с выздоровлением выписали 33 709 пациентов. Общее число вылечившихся от коронавируса в России достигло 18 435 096.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умер от СOVID-19 еще 81 заболевший. Всего в России зарегистрировано 383 910 случаев смерти от коронавируса.

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Максим Кокунин