Элвин Грей объявил о завершении карьеры в Татарстане и Башкирии
Певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) объявил о завершении карьеры в Татарстане и Башкортостане, об этом он написал в своем Instagram*.
В обращении к подписчикам заслуженный артист двух республик заявил, что в этом году его публику ждут последние новые песни на татарском и башкирском языках — как «итог 16-летнего творческого пути на просторах национальной эстрады».
Радик Юльякшин сообщил, что планирует переехать в Москву и выпускать песни только на русском языке.
* Запрещенная в России социальная сеть
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