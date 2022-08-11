Элвин Грей объявил о завершении карьеры в Татарстане и Башкирии

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) объявил о завершении карьеры в Татарстане и Башкортостане, об этом он написал в своем Instagram*.



В обращении к подписчикам заслуженный артист двух республик заявил, что в этом году его публику ждут последние новые песни на татарском и башкирском языках — как «итог 16-летнего творческого пути на просторах национальной эстрады».

Радик Юльякшин сообщил, что планирует переехать в Москву и выпускать песни только на русском языке.

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Маргарита Головатенко