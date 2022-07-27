В Казани отремонтировали 144 школьных столовых
В Казани отремонтировали 144 школьных столовых, что составляет 78% от их общего числа, сообщили в мэрии города.
Количество посадочных мест в обеденных залах с 2019 года увеличили на 7,1 тыс. для растущей численности учеников.
— За 4 года идея школьных ресторанов прижилась. Это не только место для приема пищи, но также пространство для встреч, проведения внеурочного времени и чаепитий, — отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
Ремонт школьных столовых проводится по проекту правительства Татарстана по благоустройству городов. Обновление столовых и других помещений ожидается еще в 31 школе региона.
В феврале сообщалось, что за время масштабной реконструкции школьных пищеблоков в Казани с 2019 года в 113 школах города появились залы с индивидуальным дизайном и модернизированным оборудованием. За 3 года в реконструкцию, покупку мебели и оборудования для столовых вложили 700 млн рублей.
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