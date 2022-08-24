В Казани под суд пойдут обвиняемые в вымогательстве у жителей за ночную автостоянку около домов

Фото: прокуратура Татарстана

Четверо жителей Казани от 48 до 70 лет пойдут под суд, их обвиняют в вымогательстве (п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ), обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Татарстана, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Следствие считает, что фигуранты организовали несанкционированную автостоянку возле домов №71 и №71а на улице Маршала Чуйкова в марте 2018 года. Они требовали у жителей близлежащих домов от 50 до 70 рублей за ночную парковку автомобилей вплоть до марта 2022-го.

В случае отказа злоумышленники угрожали повредить автомобили. Угрозы были реальны — они действительно повредили несколько транспортных средств, ущерб собственникам оценивается в более чем 120 тысяч рублей. Известно, что злоумышленники избили одного из автовладельцев. Всего в качестве потерпевших по делу проходят десять казанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Двое фигурантов дела признали вину, остальные свою причастность отрицают. Уголовное дело направят в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

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Маргарита Головатенко